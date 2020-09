Kina kan produsere 1 milliard vaksinar neste år

utenriks

Det opplyste Zheng Zhongwei frå den kinesiske helsekommisjonen fredag.

Dei amerikanske farmasigigantane Pfizer og Moderna har òg som mål å produsere 1 milliard dosar kvar neste år.

Over 150 land, blant dei Noreg, deltek i Verdshelseorganisasjonens (WHO) Covax-samarbeid der målet er å gjere to milliardar dosar med koronavaksine tilgjengeleg for 20 prosent av folkesetnaden i verda.

Kina har elleve vaksinekandidatar under forsøk på menneske. Fire av dei er no inne i tredje og siste forsøksrunde.

