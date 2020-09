Rwandisk hotellsjef innrømmer å ha danna væpna gruppe

utenriks

Den tidlegare hotellsjefen erkjenner etablering av ei væpna fløy kalla Den nasjonale frigjeringsfronten (FLN), underlagt den opposisjonelle politiske grupperinga Den rwandiske rørsla for demokratisk endring (MRCD).

– Vi etablerte FLN som ei væpna fløy, ikkje som ei terrorgruppe som påtalemakta hevdar. Eg avviser ikkje at FLN gjorde kriminelle handlingar, men rolla mi var diplomati, sa Rusesabagina i ein domstol i Kigali fredag.

– Avtalen vi skreiv under på, for å etablere MRCD som ei politisk plattform, omfatta danninga av ei væpna fløy kalla FLN. Men oppgåva mi tilhøyrde den politiske plattforma, og eg hadde ansvar for diplomati, sa han.

13 punkt

Siktinga mot Rusesabagina, ein langvarig kritikar av president Paul Kagame, omfattar 13 punkt, mellom anna terror, eldspåsetjing, kidnapping og drap. Han erkjenner ikkje straffskuld.

Torsdag vart oppmodinga hans om å bli lauslaten mot kausjon avslått. Han viste til dårleg helse som har gjort at han har hamna på sjukehus tre gonger etter arrestasjonen.

Amnesty oppmoda måndag rwandiske styresmakter til å garantere Rusesabagina ei rettvis rettssak.

Helt

Rusesabagina har vorte kalla Rwandas Oscar Schindler etter at han redda over 1.000 tutsiar frå å bli drepne under folkemordet i 1994 ved å gøyme dei på Mille Collines Hotel i Kigali og seinare hjelpe dei med å rømme landet.

I 2004 vart gjerningane hans internasjonalt kjende gjennom Hollywood-filmen «Hotel Rwanda».

66-åringen har mellom anna vorte heidra med den amerikanske presidentens medalje for fridom.

Rwandas regjering avviser Rusesabaginas historie om å ha redda tutsiane. Under folkemordet i Rwanda vart meir enn 800.000 tutsiar, og hutuar som prøvde å verne dei, drepne av hutuar.

