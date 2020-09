EU gjentok krav til britane om å droppe omstridd lov

utenriks

– Eg gjentok oppmodinga om å trekkje dei kontroversielle delane av lovforslaget om den indre marknaden innan utgangen av månaden, seier EU-kommisjonens visepresident Maros Sefcovic.

Måndag møtte han brexitministeren til britane, Michael Gove. Saman leier dei felleskomiteen som har oppsyn med gjennomføringa av utmeldingsavtalen frå sist vinter.

Omstridt lovforslag

Tysdag skal Underhuset stemme for siste gong over eit lovforslag som undergrev delar av brexitavtalen. Alt tyder på at forslaget vil bli vedteke.

– Lovforslaget inneber eit alvorleg brot på utmeldingsavtalen og folkeretten, seier Sefcovic. Han understrekar at det ikkje er rom for å reforhandle avtalen eller at ein av partane einsidig endrar han.

På spørsmål om kva konsekvensar det vil få dersom britane ikkje føyer seg, seier Sefcovic at EU ikkje er redd for å bruke dei mekanismane som er lagde inn i avtalen, i tilfelle nokon bryt han.

– Når det gjeld når og korleis det vil skje, må de gi meg litt meir tid på, sa han på ein pressekonferanse i Brussel etter møtet.

Forhandlar vidare

Samtidig som Underhuset behandlar den nye lova, startar den siste offisielle forhandlingsrunden om det framtidige forholdet mellom EU og Storbritannia. Det er no mindre enn 100 dagar til overgangsperioden etter brexit går ut ved årsskiftet, og forhandlarane har berre eit par veker på seg til å bli samde.

Dei førre åtte rundane har ikkje ført til noko gjennombrot, og framdrifta har vore avgrensa. Fiske og konkurransereglane, som er eit vilkår for å gi britane fullt tilgjenge til den indre marknaden, er blant dei vanskelegaste spørsmåla i forhandlingane.

