utenriks

Saudi-Arabia har for tida formannskapet i G20 og opplyste måndag at dei vil byggje på erfaringane frå det vellykka spesialmøtet i G20 i mars og på resultatet av eit over 100 virtuelle arbeidsgrupper og ministermøte.

Dei 20 medlemmene av G20 representerer 85 prosent av verdsproduksjonen og 75 prosent av verdshandelen. Blant medlemmene er både EU, USA, Kina og Russland. Møta fører saman leiarar frå både i-land og utviklingsland frå alle verdsdelar.

