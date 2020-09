Navalnyj: Merkel besøkte meg

utenriks

– Eg er svært takksam for at statsminister Merkel besøkte meg på sjukehuset, skriv Navalnyj på Twitter. Han beskriv hendinga som ein privat samtale der familien hans òg deltok.

Navalnyj vart flydd til Tyskland for behandling etter at han vart utsett for nervegifta novitsjok i heimlandet. Tidlegare i månaden fastslo tyske styresmakter at det fanst «utvitydige prov» for at Navalnyj vart forgifta.

Merkel sa då at den russiske opposisjonspolitikaren var utsett for eit drapsforsøk, og at målet var å stilne han.

(©NPK)