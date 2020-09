Nobelprisvinnar forlèt Kviterussland

utenriks

Den 72 år gamle forfattaren har flykta frå heimlandet i frykt for sin eigen tryggleik, melder det tyske nyheitsbyrået DPA.

Assistenten hennar seier likevel til Reuters at reisa ikkje er politisk motivert, og at ho planlegg å reise tilbake. Bakgrunnen for reisa blir oppgitt å vere medisinsk behandling og arbeid.

Aleksijevitsj har engasjert seg sterkt i motstanden mot president Aleksandr Lukasjenko etter valet i august. Nyleg sa ho at ho er den einaste i samordningsrådet frå opposisjonen som ikkje er anten i fengsel eller i utlandet.

