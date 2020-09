Taliban hevdar å ha trappa ned valden – skylder på regjeringa

utenriks

Forhandlingsleiar Abdul Salam Hanafi viser til at gruppa ikkje har kunngjort nokon «våroffensiv», slik ho pleier, og at ho har late vere å angripe provinshovudstader og heller ikkje gjennomført storstilte angrep i dei største byane i landet.

Han kritiserer samtidig afghanske regjeringsstyrkar for å ha trappa opp angrepa, og seier at det har ført til at Taliban har måtta forsvare seg sjølv.

Hanafi leier forhandlingsteamet til Taliban i samtalane med den afghanske regjeringa i Doha. Dei to partane diskuterer no dagsordenen for samtalane.

– Valden aukar

Fråsegna kom søndag, ei veke etter at USAs utsending Zalmay Khalilzad skreiv på Twitter at valden i Afghanistan har auka markant, og at det er heilt nødvendig at alle partar trappar betydeleg ned.

Ifølgje Hanafi greier ikkje Taliban og regjeringa å bli samde om ein felles dagsorden fordi dei begge meiner å ha æra for at partane no er samla ved forhandlingsbordet.

Medan Taliban held fast på at forhandlingane er ei følgje av avtalen som gruppa inngjekk med USA i februar, meiner den afghanske regjeringa at dagsordenen bør spegle att at samtalane starta som følgje av ei avgjerd i den afghanske folkeforsamlinga – Loya Jirga – i august.

Ny borgarkrig?

Ifølgje ekspertar er det svært viktig at samtalane lukkast dersom ein vil unngå ein ny borgarkrig i landet etter at alle utanlandske styrkar har trekt seg ut.

Taliban tok kontroll over Afghanistan for 24 år sidan. Under maktovertakinga i Kabul tok tidlegare president Najibullah Ahmadzai og broren hans til fange, der dei to vart drepne på brutalt vis.

Taliban-regimet vart styrta under USAs invasjon i 2001.

Dei siste åra har òg IS vorte meir aktive i Afghanistan, ei gruppe som hevdar å stå bak fleire av dei mest blodige terrorangrepa som har ramma landa dei siste åra.

(©NPK)