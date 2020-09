Trump skal ha unngått skatt i årevis – kan bli sentralt tema i debatt med Biden

utenriks

Kritikarar jublar over avsløringa. Demokratane var raskt ute med å bruke saka for alt ho er verd. Allereie søndag kveld byrja valkampapparatet til presidentkandidaten til partiet Joe Biden å selje klistremerke der det står: «Eg har betalt meir skatt enn Donald Trump».

Artikkelen i New York Times byggjer på sjølvmeldingar frå over 20 år – dokument som Trump sjølv ikkje har vilja offentleggjere. I moderne amerikansk historie har ingen annan amerikansk president nekta offentlegheita innsyn i sjølvmeldingane sine.

Sjølvmeldingane viser ifølgje avisa at Trump berre betalte 750 dollar (7.000 kroner) i føderal inntektsskatt i 2016, året då han vart vald til president, og 750 dollar igjen i det første året sitt som president.

– Store tap

I 10 av dei førre 15 åra, då han ikkje betalte noko, var grunngivinga at han hadde større tap enn inntekter.

Leiaren i kontrollkomiteen i Representanthuset, demokraten Richard Neal, meiner at oppslaget viser kor viktig det er at Kongressen får tilgang til Trumps sjølvmeldingar i samband med saka som er innleidd mot han.

– Denne saka set eit skarpt lys på den enormt store forskjellen det er mellom folk med makt og innverknad og ein vanleg amerikanar når det gjeld skattevesenet, seier Neal.

Når Trump og Biden møter kvarandre til den første presidentdebatten sin tysdag kveld amerikansk tid, vil skattesaka venteleg bidra til høg temperatur. Spørsmålet er korleis Trump vil slå tilbake mot Biden, som presidenten tidlegare har prøvd å knyte til korrupsjon i Ukraina.

– Keisar utan klede

New York Times rapporterer òg at fleire av dei mest kjende verksemdene til Trump, som golfbanane hans, har meldt inn store tap, og at hans eigen økonomi er under hardt press som følgje av at han har millionar av dollar i gjeld som han personleg har garantert for.

Trump skal dessutan ha brukt mange metodar for å redusere skatten, mellom anna ved å krevje frådrag for 70.000 dollar i frisørutgifter i samband med realityshowet The Apprentice.

Kritikarane til presidenten håpar saka kan bryte ned framstillinga Trump gir av seg sjølv som ein eksepsjonelt vellukka forretningsmann.

I ein CNN-kommentar blir Trump skildra som ein keisar utan klede. TV-kanalen meiner at saka gir «eit knusande bilete av ein president som blør økonomisk, og som er avhengig av å vere president for å halde liv i sin eigen økonomi».

– Falske nyheiter

Trump sjølv avviser opplysningane og kallar dei falske nyheiter.

– Eg har betalt massevis, og eg har òg betalt massevis av skatt på delstatsnivå. Dei skriv berre negative historier, sa Trump på ein pressekonferanse søndag kveld.

Han sa at skatteopplysningane hans er særs komplekse, og at han ikkje kan offentleggjere dei no fordi dei er under revisjon hos skattevesenet.

Samtidig lova han at alle skatteopplysningane hans vil bli offentleggjorde, noko han òg lova før valet i 2016, utan at det har skjedd.

Etter å ha svart på somme spørsmål om skatt og eit par spørsmål om andre emne, forlét Trump pressekonferansen, medan journalistar ropte fleire spørsmål etter han.

Ein advokat for forretningsimperiet til Trump, Trump Organization, seier til New York Times at «dei fleste, om ikkje alle, faktaa ser ut til å vere upresise». Han hevdar òg at Trump har betalt titals millionar dollar i skatt.

Advokaten skal ikkje ha tilgang til skatteopplysningane som avisa byggjer artikkelen sin på.

Kjempa imot

Trump har kjempa hardnakka, også i retten, mot alle som søkjer tilgang til skatteopplysningane hans. Det har ført til at også demokratane i Kongressen har innleidd ei sak mot han som ledd i kontrollansvaret til Kongressen.

Tala New York Times har analysert, viser at han oppgav eit tap på 47 millionar dollar i 2018, sjølv om han ein annan stad oppgav at han tente 435 millionar dollar.

I dei to første presidentåra fekk konsernet til Trump inntekter på 73 millionar dollar frå verksemd i utlandet, mellom anna Filippinane, India og Tyrkia, i tillegg til golfeigedommane i Skottland.

Han betalte rundt 150.000 dollar i skatt både i Filippinane og India, monaleg meir enn 750 dollar to gonger i USA.

(©NPK)