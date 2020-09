Amnesty trekkjer seg ut av India

utenriks

Bakgrunnen er represaliar frå indiske styresmakter som, etter det Amnesty fortel, har frose bankkontoane til organisasjonen på grunn av mistanke om brot på lover mot utanlandsk involvering.

Amnesty skuldar styresmaktene for å drive ei heksejakt på menneskerettsorganisasjonar. Dei meiner òg at pengeinnsamlingsmodellen til Amnesty blir framstilt som kvitvasking fordi organisasjonen utfordrar styresmaktene i spørsmål om openheit og menneskerettsbrot i samband med sekteriske opptøyar i New Delhi og situasjonen i Kashmir.

Indiske styresmakter ville tysdag ikkje stadfeste om dei har frose bankkontoane til Amnesty i landet. Også i 2018 vart kontora til organisasjonen utsett for ein rassia og kontoar frose.

