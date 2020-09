Kuwaits moderate herskar er død

utenriks

Sabah overtok som emir i den oljerike golfstaten då halvbroren døydde i 2006. Som utanriksminister gjennom nærare 40 år, og deretter statsminister før han vart emir, blir han rekna som arkitekten bak Kuwaits moderne utanrikspolitikk.

Sabah klarte under si tid ved makta i stor grad å styre Kuwait klar av konflikten mellom dei to mektige rivalane til regionen, Saudi-Arabia og Iran.

Etter Iraks invasjon av Kuwait i 1990, som enda med at USA og andre vestlege land kom landet til unnsetning, prøvde han som utanriksminister å reparere forholdet til Bagdad.

Kuwait har i motsetning til andre land i regionen òg hatt eitt godt forhold til Iran, og emiren prøvde ved fleire høve å mekle når konfliktar oppstod.

Fredsmeklar

I 2016 var Sabah vert for fredsforhandlingar mellom Jemens saudistøtta regjering og dei iranskstøtta Houthi-opprørarane, og året etter prøvde han å mekle i konflikten mellom Saudi-Arabia og Qatar.

Sabah var òg vert for fleire internasjonale givarkonferansar for å hjelpe offera for krigen i Syria, og dessutan ein givarkonferanse for å sikre midlar til gjenoppbygging etter herjingane til Den islamske staten i Irak.

Lille Kuwait, som er på storleik med gamle Sogn og Fjordane fylke, bidrog sjølve med nærare 20 milliardar kroner til gjenreising i nabolandet som i si tid invaderte dei.

Kvinneleg stemmerett

Som statsminister var Sabah den første som gav plass til ei kvinne i regjeringa, og han bidrog òg til å gi kvinnene i landet stemmerett og høve til å stille til val. Dette skjedde same år som Sabah overtok som emir.

Kuwaits nasjonalforsamling blir i dag rekna som ein av dei mest aktive i den arabiske delen av verda, men trass i dette er det i stor grad emiren som har det siste ordet.

Sabah hausta internasjonal ros for store givarvilje til FN og innsats som fredsmeklar, men han hausta samtidig kritikk for å kaste opposisjonelle i fengsel og innskrenke ytringsfridommen i landet.

Kort tid etter at hoffet hadde kunngjort Sabahs død, vart halvbroren, Nawaf al-Ahmad al-Sabah (83), ifølgje statlege medium teken i eid som den nye emiren i landet. Han har vore kronprins sidan 2006.