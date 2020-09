Moskva stengjer skulane i to veker

utenriks

Frå styresmaktene heiter det at stenginga frå 5. til 18. oktober vil bli rekna som ein ekstra haustferie, utan at undervisninga blir flytta over på nett, slik ein har gjort tidlegare.

Ordføraren i Moskva, Sergej Sobjanin, ber familiar unngå å ta med borna ut på offentlege stader, slik at ein får avgrensa smittespreiinga.

Frå før har eldre i Moskva fått beskjed om at dei ikkje bør forlate heimen med mindre det er ytst nødvendig, og arbeidsgjevarar blir oppmoda til å la tilsette jobbe heimanfrå.

(©NPK)