New York gjenopnar skulane

utenriks

Hundretusenvis av barneskuleelevar i verdsmetropolen vender tilbake til skulen tysdag, trass protestar frå både rektorar og lærarar. Førskuleelevane er allereie tilbake, medan elevane på ungdomsskulen og vidaregåande vender tilbake til klasseromma torsdag.

Barneskuleelevane skulle eigentleg byrje klasseromsundervisning 10. september. Fagforeininga til lærarane, United Federation of Teachers, meinte det var utrygt å gjenopne skulane på det tidspunktet på grunn av dårlege ventilasjonsanlegg, manglande helsesøstrer og ei rekkje andre problemstillingar. Fagforeininga trua med å streike dersom ikkje styresmaktene i byen endra planane sine, og har fått noko gjennomslag ved at lærarar som underviser elevar som sit heime, no òg kan jobbe heimanfrå.

Fagforeininga til rektorane protesterer mot det dei kallar uansvarlege bemanningsplanar, der ei gruppe lærarar skal undervise elevar som framleis jobbar heimanfrå, ei anna gruppe får ansvaret for elevar som er til stades i klasserommet, medan ei tredje skal ta hand om elevar som delar tida mellom klasseromsundervisning og heimeundervisning.

Drygt 48 prosent av familiane til elevane har valt å berre ha heimeundervisning. Mange av storbyane i USA har framleis berre heimeundervisning. Palm Beach County i forstadane til Miami er blant dei få som har valt å sende sine 197.000 elevar tilbake på skulen.

