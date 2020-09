Trump og Biden går mann mot mann i tradisjonsrik debatt

utenriks

I det som har vore ein uvanleg valkamp, sterkt påverka av koronaviruset, skal endeleg begge kandidatane ut på tur – til Cleveland. Debatten mellom Trump og Biden blir send på alle dei store TV-kanalane og nyheitskanalane i USA og er den første av tre.

Dei to kandidatane får først to minutt til å svare på eit spørsmål som blir valt tilfeldig frå ei rekkje tema. Deretter blir det ein tradisjonell debatt mellom dei to.

Det er venta at Biden og Trump kjem til å ha ein oppheita runde om kandidaten som presidenten har valt til Høgsterett, Amy Coney Barrett, og iveren hans etter å erstatte avdøde Ruth Bader Ginsburg så raskt som mogleg.

I tillegg vil Trump garantert få spørsmål om avsløringa til New York Times, av skattemeldingane hans og det at han er ein gjeldstyngd president som visstnok betalte så lite som 750 dollar i skatt i åra 2016 og 2017.

Dei uklåre utsegnene hans om korleis han vil handtere eit eventuelt valtap, vil nok òg bli eit heitt tema.

Trump slit meir enn i 2016

Dei to presidentkandidatane i år er til saman 151 år gamle. 74 år gamle Trump har ofte prøvd å framstille den 77 år gamle Biden som senil og påverka av narkotika, og har kravd at han tek ein narkotikatest før debatten.

Men der Trump i 2016 slo an med ein debattstil der hovudmotstandarar fekk aukenamn som Skurke-Hillary og Søvnige Joe, har han slite i 2020. Gamle klengenamn verkar ikkje, og andre angrep på Biden har berre komme spreidd og usamanhengande.

Trump har prøvd å ta seg inn ved å flytte merksemda vekk frå koronapandemien, då eit fleirtal av veljarar misliker handteringa hans av viruset, over til saker som kriminalitet og økonomi, saksfelt som passar han betre.

Dette har ikkje overtydd mange veljarar, og Biden ligg fleire prosentpoeng føre i meiningsmålingane. Til og med forsøket på å nominere ein konservativ dommar til Høgsterett vart raskt overskygd av skatteavsløringane i New York Times. Med fem veker igjen til valet er frykta blant republikanarane at Trump er for seint ute.

– Donald Trump har i praksis tre motstandarar i valkampen: koronaviruset, Joe Biden og kalenderen, seier meiningsmålingseksperten Neil Newhouse, som har jobba for fleire republikanske presidentkandidatar.

Samtidig er det få som vil avskrive presidenten, sidan det var på slutten av valkampen i 2016 at han tok inn på Hillary Clinton.

Debatten kan påverke

Sidan dei første TV-sende presidentdebattane i 1960, har mantraet vanlegvis vore at debattane i hovudsak forsterkar eksisterande trendar. Men det finst unntak, skriv BBC.

Den første debatten i 1960 gjekk mellom John F. Kennedy, som til slutt vann valet, og visepresident Richard Nixon. Kennedy var katolikk og hadde brukt mykje av valkampen på å kjempe mot fordommar mot religionen sin. Men der Kennedy verka på TV som elegant og roleg, verka ein småsjuk Nixon sveitt og hissig. I eit veldig tett val meiner mange at Kennedy vann på grunn av TV-debatten.

Sitjande presidentar har tradisjonelt brukt våren og sommaren på å måle eit negativt bilete av motstandaren, medan utfordrarane gjerne er opptekne med primærval og oppbygging av eigne valkampmaskiner. Trump lukkast ikkje med å selje sitt bilete av Biden til veljarane i sommar, men har ein siste moglegheit i dei tre debattane.

Etter debatten i natt møter Trump og Biden kvarandre i Miami 15. oktober og i Nashville 22. oktober. I tillegg møter visepresident Mike Pence og Bidens visepresidentkandidat Kamala Harris til debatt i Salt Lake City 7. oktober. Presidentvalet blir halde 3. november.

(©NPK)