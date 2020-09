Amerikanarar oppgitt etter kaotisk presidentdebatt

utenriks

Begge debattantane fekk kritikk i etterkant – medan ordstyrar Chris Wallace både fekk kritikk og ei viss medkjensle.

– Debattinnsatsen til Chris Wallace i kveld var ei sterk påminning om at barnehagelærarar er underbetalte, tvitra Trevor Noah, som leiar det satiriske Tv-programmet The Daily Show.

Ei liknande samanlikning vart brukt av den konservative og vanlegvis Trump-vennlege TV-kanalen Fox News – der Wallace er tilsett. Trump (74) og Biden (77) oppførte seg som skuleungar, hevdar TV-stasjonen.

69 prosent av sjåarane sat att med ei kjensle av irritasjon, viser ei meiningsmåling utført for TV-kanalen CBS News. Berre 17 prosent følte dei vart informerte.

– Trump var verst

Delar av debatten i Cleveland var sterkt prega av at deltakarane snakka i munnen på kvarandre. USA-ekspert Alf Tomas Tønnessen slår fast at Trump var verst når det gjaldt avbrytingar og usaklege kommentarar.

– Eg trur ikkje Trump vann mange nye veljarar, seier han til NTB.

Det kaotiske preget kan slå ut på ulike måtar, avhengig av korleis forskjellige sjåarar vurderer det. Men mange var truleg skuffa over framferda til Trump, trur Tønnessen som er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.

Mens Trump utmerkte seg med avbrytingar, personangrep og feilaktige påstandar, svarte Biden med same mynt ved fleire høve.

– Hald kjeft, mann, sa Biden då Trump igjen overkøyrde han og skulda han for å vere avhengig av den radikale venstresida.

To gonger kalla han Trump ein klovn – samtidig som han skulda Trump for ikkje å oppføre seg som ein president.

Inga fordømming

I debatten fekk Trump spørsmål om han ville fordømme kvit makt-tilhengjarar og militsgrupper som politisk er på ytre høgre fløy.

Det gjorde presidenten ikkje. I staden kom han med noko som minte om ei oppmoding til eit høgreradikal gruppe som kallar seg Proud Boys.

– Proud Boys – stand back and stand by, sa Trump, før han retta kritikk mot venstreorienterte grupperingar.

Fråsegna kan omsetjast med «ta eit steg tilbake, og stå klare». Både kritikarane til Trump og gruppa sjølv tolka dette som ein beskjed om å vere i beredskap. Ein av Trumps rådgivarar meinte i staden at bodskapen var at gruppa må halde opp.

I debatten hevda Biden at Trump er rasist, medan presidenten skulda Biden for å nedprioritere lov og orden.

– Bør kunne kutte lyden

Etter debatten fløymde sosiale medium over med frustrasjon over konstante avbrytingar og utskjelling.

På Twitter var det dei som meinte at Wallace gjorde ein dårleg jobb, medan andre lurte på om det i det heile var mogleg å få kontroll.

CNNs Wolf Blitzer stilte spørsmål ved om dei to attverande presidentdebattane lèt seg gjennomføre. TV-journalisten Jeff Greenfield foreslo at debattleiarane bør kunne skru av lyden til den som ikkje har ordet.

– Trumps strategi i kveld var å avbryte, å prøve å knuse ikkje berre motstandaren sin, men også debattleiaren, som var ute av stand til å kontrollere dei to kandidatane, seier Norah O'Donnell frå CBS News.

Brit Hume frå Fox News skildra Trump som ein halvvill hest det er umogleg å temje. Han meiner tilhengjarane til Trump kanskje likte det dei såg – men at det er uvisst om presidenten skaffa seg fleire veljarar.

Strid om Høgsterett

Sjølv om debattstilen tok mykje av merksemda, var Trump og Biden innom ei lang rekkje viktige politiske tema.

Alf Tomas Tønnessen trekkjer fram nominasjonen av Amy Coney Barrett som ny høgsterettsdommar.

Det konservative fleirtalet i høgsteretten i USA kan få betydning mellom anna for abortlovgivinga og helsereforma Obamacare. I debatten sa Biden at helsereforma står i fare, dersom Barrett som venta blir utnemnt før valet.

Tønnessen er samd i dette og seier det er ei reell moglegheit for at reforma blir oppheva dersom det blir eit større fleirtal konservative dommarar. Mange amerikanarar har etter kvart vorte positive til reforma – og Biden håpar truleg at spørsmålet kan bli ei vinnarsak for han.

I debatten fekk Trump spørsmål både om kor mykje han har betalt i inntektsskatt, og om han kan love å respektere valresultatet. Han svarte ikkje direkte på nokon av delane.

I staden gjentok presidenten sin udokumenterte påstand om at valet vil vere fullt av fusk på grunn av poststemmer. Han oppmoda tilhengjarane sine til å dra til vallokala og «passe veldig godt på».

