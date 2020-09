Amerikanarar slaktar debatten mellom Trump og Biden

utenriks

– Chris Wallaces debattinnsats i kveld var ei sterk påminning om at barnehagelærarar er underbetalte, tvitrar Trevor Noah, som leiar det satiriske nyheitsprogrammet The Daily Show.

Sosiale medium fløymde natt til onsdag over med frustrasjon over den kaotiske debatten, som var prega av konstante avbrytingar og to debattantar som snakka forbi kvarandre og skjelte kvarandre ut.

– Chris Wallace oppførte seg ikkje som ein debattleiar, Donald Trump oppførte seg ikkje som ein debattant. Donald Trump var krenkjaren, og Chris Wallace var blant dei som vart krenkte, skriv programleiar i MSNBC, Nicolle Wallace, som elles ikkje er i slekt med debattleiaren.

På Twitter er det dei som meiner at Wallace gjorde ein dårleg jobb, medan andre lurer på om det i det heile var mogleg å få kontroll.

Wolf Blitzer i CNN stiller spørsmål ved om dei to attverande debattane lèt seg gjennomføre.

Irriterte sjåarar

Ei meiningsmåling frå CBS viser at berre 17 prosent av sjåarane meiner at debatten var informativ. Heile 69 prosent seier dei vart irriterte.

Wallace prøvde å stille godt vinkla spørsmål til både Trump og Biden. Tre gonger spurde han Trump om han erkjenner at det føregår klimaendringar, medan han spurde Biden om klimatiltaka hans vil skade amerikansk økonomi.

Trump vart spurd om kvifor administrasjonen hans vil kutte støtta til antirasistisk opplæring i offentlege etatar, medan Biden vart spurt om han vil bruke makta si til å stanse valden i byar som Portland.

Oppgitt Wallace

Men sjølv om Wallace var godt førebudd, såg det nokon gonger ut til at den erfarne Fox-journalisten nærast gav opp. På eit tidspunkt sa han til Trump at han ville stille han eit spørsmål om rase, før han la til:

– Men om du vil svare på noko anna, så kan du.

Enkelte gonger avbraut han òg svar som kunne ha ført til ein meir grundig diskusjon, fordi han ville ha slutt på kranglingen og komme vidare, meiner det amerikanske nyheitsbyrået AP.

Før debatten sa Wallace, som er rekna som ein av Fox New's mest nøytrale og upartiske journalistar, at han ville ta rolla som faktasjekkar og halde seg til det. Men i staden enda det med at begge kandidatane skulda kvarandre for å lyge, medan publikum sat att utan å vite kva som var sant.

– Det har vore ein interessant halvannan time, sa Wallace på slutten.

– Eit togvrak

Presseveteran i NBC News, Andrea Mitchell, kallar debatten ei skam, medan Chuck Todd i NBC meiner han var som eit «togvrak».

– Trumps strategi i kveld var å avbryte, å prøve å knuse ikkje berre motstandaren sin, men også debattleiaren, som var ute av stand til å kontrollere dei to kandidatane, seier Norah O'Donnell frå CBS News.

– Eg trur at spørsmålet som vi alle stiller i kveld, er: «Kan vi verkeleg ha to sånne til?»

Brit Hume frå Fox News beskriv Trump som ein halvvill hest det er umogleg å temje (bucking bronco).

Han meiner åtferda til Trump går heim hos tilhengjarane hans, men at det er uvisst om han skaffar seg fleire veljarar.

– Om styrke er det du ser etter, så vil du kanskje oppfatte han som ein vinnar, seier han.

– Behov for løvetemjar

Wallace er den einaste av dei tre journalistane som er sette til å leie debattane mellom Trump og Biden, som har erfaring med å leie debattar før eit amerikansk presidentval. I 2016 fekk han mykje skryt for måten han styrte debatten mellom Trump og den dåverande motkandidaten hans Hillary Clinton.

Sjølv før debatten på tysdag var over, vart det diskutert om debattleiarane bør ha høve til å kutte mikrofonen til den eine kandidaten medan den andre snakkar. Det kan likevel skape ein oppheita debatt om debattleiaren er rettvis.

– Ein debatt med Donald Trump krev ein løvetemjar, og du trong ti løvetemjarar i kveld, seier Martha Raddatz frå TV-kanalen ABC.

Ho meiner det publikummet fekk sjå ikkje var ein presidentdebatt, men gjørmebryting.

