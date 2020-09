Dansk BNP-nedgang mindre enn frykta

utenriks

I august var fallet til samanlikning venta å vere på 7,4 prosent.

Dette er likevel det største fallet dei 30 åra det finst statistikk for.

– Tala i dag stadfestar endå ein gong kor stort og historisk tilbakeslaget for dansk økonomi var i andre kvartal, skriv økonomi Anders Christian Overvad i Arbeidernes Landsbank til nyheitsbyrået Ritzau.

Han legg til at Danmark har klart seg betre enn land som Tyskland og USA, men at nedgangen i verdsøkonomien vil ha konsekvensar for Danmark.

– Det tyder at den danske eksporten går inn i ei veldig vanskeleg tid, seier han.

