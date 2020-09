Debattreglane blir endra i USA

utenriks

Dei mange avbrytingane, dei aller fleste frå Trump, prega den første debatten på tysdag mellom dei to presidentkandidatane i USA. Ei rekkje gonger vart Biden stansa før han hadde fullført ei setning.

Det er no klart at «ytterlegare strukturar må tilførast til formatet for dei attverande debattane for å sikre ein meir ryddig diskusjon av sakene», uttalar Commission on Presidential Debates. Den tverrpolitiske kommisjonen arrangerer dei totalt tre duellane mellom Trump og Biden.

Endringane vil bli grundig vurderte før dei blir kunngjorde om kort tid.

