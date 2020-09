Den tidlegare toppsjefen i Audi i retten for utsleppsjuks

utenriks

Moderselskapet til Audi, Volkswagen, innrømde for fem år sidan å ha juksa med programvara i millionar av dieselbilar slik at det skulle sjå ut som om dei var meir miljøvennlege enn dei i røynda var.

Rettssaka mot Stadler er venta å vare i to år. Han står tiltalt saman med tidlegare styremedlem i Porsche, Wolfgang Hatz, og to ingeniørar.

Blant skuldingane er bedrageri, dokumentforfalskingar og villeiande marknadsføring. Aktoratet meiner at Stadler heldt fram med å selje køyretøy som viste feil utslepp, sjølv om han visste om jukset. Han vart Audis toppsjef i 2007, same år som ingeniørane til selskapet jobba med å utvikle programvara som skulle vise feil utslepp.

Tiltaleavgjerda er på 90 sider og skal lesast opp under den første dagen i rettssaka.

Rettssaka går føre seg i eit fengsel i München for at det skal vere mogleg å halde sosial avstand og hindre koronasmitte. Alle dei fire tiltalte møtte i retten onsdag.

Etter det påtalemakta hevdar har ein av ingeniørane komme med ei delvis tilståing om rolla si då det vart gjort tekniske endringar for å lure miljøvernstyresmaktene. Forsvararen seier at klienten hans kjem til å gi ei utfyllande forklaring under rettssaka, og at den vil avsløre mange nye detaljar om skandalen.

Den andre ingeniøren skal ha tilstått alle forholda han er tiltalt for.

