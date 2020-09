EU-rapport om rettsstaten finn manglar hos alle medlemmer

utenriks

– Vi har bekymringar når det gjeld alle medlemsstatane. I nokre tilfelle handlar det om spesifikke saker, medan i andre er det meir på systemnivå, seier justiskommissær Didier Reynders til Politico.

– Dette er eit veldig rettvist bilete av situasjonen. Alle problem rundt rettsstaten blir nemnd, seier Reynders. Han la fram rapporten saman med kollega og visepresident Vera Jourová onsdag.

Fem land

Rapporten ser på fleire område som er vesentlege for ein velfungerande rettsstat. Han inkluderer sjølvstendet til rettsvesenet, innsats mot korrupsjon og mediemangfald og -fridom.

I tillegg til den årlege rapporten skal ministrane i EU-landa sjå nærare på ei handfull land om gongen. Ifølgje Politico skal den første runden i november ta for seg Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Danmark og Estland

– Rapporten vurderer for første gong alle medlemslanda ut frå same sett vilkår for å avdekkje utviklinga for rettsstaten og hindre at det oppstår problem, seier Jourová i ei pressemelding.

Ungarn og Polen

Sjølv om det er merknader til alle land, er det nokon som dukkar opp i fleire samanhengar. EU-kommisjonen slår mellom anna alarm om sjølvstendet til domstolane i Polen og Ungarn. Det er ikkje spesielt overraskande, sidan det går føre seg prosessar mot dei to landa på dette området.

Ungarn blir òg trekt fram når rapporten uttrykkjer uro for truslar mot journalistar. Det same gjer Bulgaria, Kroatia, Slovenia og Spania.

– Felles identitet

Jourová seier den nye rapporten tettar eit hol i verktøykassa når det gjeld vern om rettsstaten.

– Rettsstaten og dei felles verdiane våre er fundamentet samfunnet vårt er bygd på. Dei er ein del av vår felles identitet, seier presidenten i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, i samband med rapporten.

(©NPK)