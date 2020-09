utenriks

Det viser fersk statistikk frå arbeidskontoret i Tyskland.

Koronakrisa set likevel preg på situasjonen, og sjølv om talet på arbeidslause no er fallande, er det framleis 613.000 fleire arbeidslause no enn på same tid i fjor.

Alt i alt var 2.847.000 tyskarar registrerte som arbeidslause i september. Det gir ei arbeidsløyse på 6,2 prosent.

(©NPK)