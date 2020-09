Fleire brannar ikkje under kontroll i California

utenriks

I Shasta-fylket har Zogg-brannen raskt brent seg gjennom 16.000 hektar kratt og skog sidan den starta søndag nokon kilometer sørvest for Redding.

Den har allereie kosta tre menneske livet og redusert 146 bygningar til oske. 1.500 bygningar var tysdag morgon framleis trua.

– Lett vind, høge temperaturar, låg fukt og mangel på ressursar er store utfordringar for brannmannskapa, opplyser Californias brannvesen.

Det er berre to år sidan ein annan brann rasa i det same området. Den kosta åtte menneske livet, la nærare 50.000 hektar i oske og øydela 1.614 bygningar.

Lengre sør rømmer tusenvis av menneske frå Glass-brannen som herjar i Californias vindistrikt i Napa og Sonoma.

70.000 menneske har fått ordre om å evakuere frå brannen, som også starta søndag då tre brannar kom saman. Den er ikkje under kontroll.

Kraftig vind og høge temperaturar fyrte godt opp under brannen, som har rasa gjennom vingardar, fjellområde og delar av byen Santa Rosa og hittil har brent ned 17.000 hektar land.

Dette er den fjerde store brannen i området på tre år. I 2017 døydde 22 menneske i den verste av dei.

Ei lang rekkje studiar har fastslått at skog- og krattbrannane i USA til dels kjem av klimaendringar som bidreg til å gjere California stadig tørrare og varmare.

Brannmannskapa kjempar for tida mot over 30 brannar over heile California, og knusktørre forhold kombinert med den sterke Santa Ana-vinden gjer at brannane berre spreier seg meir.

(©NPK)