Koalisjon med sju parti løyser regjeringsfloka i Belgia

utenriks

Alexander de Croo blir den nye statsministeren i landet, opplyser truverdige kjelder til nyheitsbyrået Belga. Den 44 år gamle liberale flamlendaren har vore finansminister dei siste to åra. Den offisielle stadfestinga er venta gjennom onsdagen.

Den nye koalisjonen består av to sosialistparti – eitt franskspråkleg og eitt flamskspråkleg – to liberale parti og to grøne parti. I tillegg blir det kristendemokratiske flamske partiet CD & V med i regjeringa. Det blir likevel ikkje dei flamske nasjonalistane i N-VA, som sat i regjering mellom 2014 og 2018.

I eit snautt år har Sophie Wilmès styrt ei overgangsregjering. Ho har leidd landet gjennom koronakrisa utan å kunne stø seg til eit fleirtal i nasjonalforsamlinga.

Sjølv om det gjekk 493 dagar før regjeringa var klar, er det ikkje ny belgisk rekord. I 2010 og 2011 var landa utan regjering i 541 dagar.

Utkastet til regjeringsavtale må godkjennast i alle dei sju partia, noko som truleg vil skje innan torsdag. Då er nasjonalforsamlinga klar til å ønskje den nye regjeringa velkommen.

