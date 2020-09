utenriks

Ei første måling gjort av CBS viser at 48 prosent av sjåarane synest at Joe Biden kom best ut, medan 41 prosent meiner at Trump vann. Resten meiner det var jamt.

Men heile 69 prosent sa dei var irriterte over debatten, og berre 17 prosent sa dei følte seg informert.

Ordstyrar Chris Wallace frå Fox News hadde store problem med å styre debatten, først og fremst fordi ein aggressiv og pågåande Trump stadig avbraut og overkøyrde både han og Biden.

(©NPK)