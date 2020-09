Macron skuldar Aserbajdsjan for å ha skote først

utenriks

Den franske presidenten skuldar dermed Aserbajdsjan for å ha utløyst den blodige opptrappinga i den territorielle konflikten mellom Aserbajdsjan på den eine sida og Armenia og armenske separatistar på den andre.

Han ber alle partar rette opp att ro og våpenkvile og seier han vil diskutere konflikten med den russiske presidenten, Vladimir Putin, og presidenten i USA, Donald Trump, for å foreslå ein veg ut av krisa.

Macron seier at han enno ikkje har bevis for at regionale aktørar som Tyrkia er involverte i kampane. Men han kritiserer Tyrkia for å ha komme med krigsliknande meldingar, noko han meiner kan føre til at Aserbajdsjan mistar «hemningane sine» når det gjeld utsikta for å vinne attende Nagorno-Karabakh. Dette vil ikkje Frankrike akseptere.

Nagorno-Karabakh er eit område med armensk busetnad som offisielt er ein del av Aserbajdsjan, men som er kontrollert av armenske separatistar.

(©NPK)