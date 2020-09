USA-ekspert: – Trur ikkje Trump fekk mange nye veljarar

utenriks

Delar av debatten var sterkt prega av at deltakarane snakka i munnen på kvarandre. Tønnessen slår fast at Trump var verst når det gjaldt avbrytingar og usaklege kommentarar.

– Eg trur ikkje Trump vann mange nye veljarar, seier han til NTB.

Det kaotiske preget på ordskiftet kan slå ut på ulike måtar, avhengig av korleis ulike sjåarar vurderer det. Men mange var truleg skuffa over framferda til Trump, trur Tønnessen, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.

Av viktige tema trekkjer han fram nominasjonen av Amy Coney Barrett som ny høgsterettsdommar.

Det konservative fleirtalet i høgsteretten i USA kan få konsekvensar mellom anna for abortlovgivinga og helsereforma Obamacare. I debatten åtvara Biden om at helsereforma no står i fare.

Tønnessen er samd i dette og seier det er ei reell fare for at reforma blir oppheva dersom det blir utnemnt ein ny dommar som er til høgre i det politiske landskapet.

I ein annan sekvens i debatten vart Trump spurd om han ville ta avstand frå kvit makt-tilhengjarar og militsgrupper – noko han ikkje gjorde.

– Han prøver å søkje støtte frå ytterleggåande, men utan å verke rasistisk sjølv. Det er ein krevjande balansegang, fastslår Tønnessen.

