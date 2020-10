Amerikanske flyselskap vil permittere 32.000 tilsette

utenriks

– Våre folkevalde har ikkje klart å einast om ein covid-19-hjelpepakke. Det gjer at vi frå i morgon vil starte den tunge prosessen med å permittere 19.000 av våre hardt arbeidande og trugne kollegaer, sa American Airlines' administrerande direktør Doug Parker onsdag.

Kort tid etter kunngjorde United Airlines permisjon av 13.000 tilsette.

Men dei to selskapa held døra open for å avlyse permisjonane dersom Kongressen klarer å få i stand ein hjelpepakke dei neste dagane.

American Airlines og United Airlines er blant dei fire største flyselskapa i USA. Selskapa og fagforeiningane til dei tilsette har prøvd å overtale Washington til å bruke pengane til skattebetalarane på å betale lønn for dei tilsette i luftfartsbransjen i ytterlegare seks månader, det vil seie ut mars.

Forhandlingar

Oppmodinga deira er knytt til forhandlingane om ein større koronahjelpepakke i Kongressen. Desse forhandlingane har bremsa opp.

Finansminister Steven Mnuchin sa onsdag at Trump-administrasjonen ønskjer å hjelpe hotell, flyselskap og skular. Han sa at han var i samtalar med fleirtalsleiar Nancy Pelosi i Representanthuset, men antyda at Det kvite hus ikkje ønskjer å overstige ei grense på rundt 1.500 milliardar dollar. Dette beløpet er 700 millionar dollar under beløpet som demokratane meiner det er trong for.

– Eg trur ikkje at vi kjem til å få i gang nokon framgang av betydning før torsdag, sa Mnuchin onsdag kveld til Fox Business.

– Får spesialbehandling

Koronapandemien har ført til at flyselskap i USA har overtalt titusenvis av tilsette til å førtidspensjonere seg eller takke ja til sluttpakke. Men sjølv etter at denne runden var ferdig, har selskapa framleis fleire flygarar, besetningsmedlemmer, mekanikarar og andre tilsette enn dei har behov for.

Kritikarar meiner at flyindustrien ikkje bør få spesialbehandling.

– Flyselskapa er alltid dei første som tiggar om hjelp. Dei blir redda gong på gong. Flyselskap har historisk ikkje førebudd seg tilstrekkeleg på neste unntakssituasjon fordi dei veit at dei blir redda, sa Veronique de Rugy, stipendiat ved George Mason University og spaltist, i eit intervju nyleg.

70 prosent fall

I mars gav Kongressen grønt lys til ein pakke på 25 milliardar dollar for å dekkje lønnsutgifter for tilsette i flyselskap ut september, og dessutan opptil ytterlegare 25 milliardar dollar i lån som selskapa kunne bruke til andre formål.

Luftfartstrafikken i USA er 70 prosent lågare no enn for eitt år sidan. Teikn på ei svak betring forsvann i sommar då koronapandemien nådde nye toppar i mange delstatar.

(©NPK)