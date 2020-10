Belgisk kongsdotter vann retten til prinsessetittel

utenriks

Ein domstol i Brussel har slått fast at ho må reknast som belgisk prinsesse, og at også hennar to barn får tittelen prins og prinsesse av Belgia.

Tidlegare i år viste ei DNA-prøve at Boël er dottera til tidlegare kong Albert II av Belgia. Den 86 år gamle tidlegare kongen nekta i lang tid for at han var faren hennar, men etter at DNA-prøva viste noko anna, måtte han snu.

Ifølgje Brussel Times vil Boël no endre etternamnet sitt til det kongen har brukt, «av Saxen-Coburg-Gotha». 52-åringen får tittelen hennar høgvyrde, prinsessa av Belgia.

(©NPK)