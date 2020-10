EU-topp framskundar Tyrkia-debatt

utenriks

Forholdet til Tyrkia er den vanskelegaste saka på eit møte som blir dominert av utanrikspolitiske spørsmål. Eigentleg skulle stats- og regjeringssjefane diskutert Tyrkia over ein arbeidsmiddag som var venta å vare utover kvelden. I staden valde altså Michel å gå rett på hovudsaka på møtet.

Den seinaste knuten på tråden kjem av leiteboringa til Tyrkia etter gass i farvatn som Hellas og Kypros reknar som dei økonomiske sonene sine. Det var før møtet ikkje klart kva leiarane for dei 27 EU-landa kunne einast om. Kypros har lagt seg på ei hard linje og pressar på for sanksjonar, medan andre framleis vil prøve med dialog.

Situasjonen er ytterlegare komplisert av at Kypros har sett sanksjonar mot Tyrkia som eit vilkår for å gå med på sanksjonar mot Kviterussland. EU-landa er for lengst samde om at dei vil sanksjonere personar som har vore involverte i valfusk eller dei kraftige reaksjonane mot demonstrantar i kjølvatnet av valet for snart to månader sidan.

Men kravet om politisk semje betyr at kypriotane kan stanse prosessen, noko som har skapt frustrasjon hos fleire av dei andre landa.

