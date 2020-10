H&M bøtelagt 38,4 millionar kroner for spionasje på eigne tilsette

utenriks

Hennar & Mauritz har fått ei bot på 35,3 millionar euro fór i ei årrekkje å ha samla inn data om privatlivet til fleire hundre tilsette.

Den målretta overvakinga gjekk føre seg mot tilsette ved ein butikk i den bayerske byen Nürnberg, ifølgje ei fråsegn frå lokale styresmakter.

Sidan 2014 samla H & M-leiinga «omfattande opptak av omstende i privatlivet» til tilsette, inkludert helsediagnosar, familieproblem og religiøs tru, melder ombodsmannen.

Dei digitale dataa vart lagra og var tilgjengelege for opp til 50 leiarar i selskapet. No har selskapet beklaga praksisen og seier at innvendingane til ombodsmannen vil dei retta seg etter.

(©NPK)