Irsk Høgsterett: Subway-brød kan ikkje kallast brød

utenriks

Det kom Høgsterett fram til då den behandla ein skattetvist mellom selskapet som driv merkevara i Irland, og staten. Subway meiner sandwichane dei sel ikkje utløyser krav om moms.

Dette er derimot Høgsterett ikkje samde i. Dei slår fast at brødet i sandwichane inneheld så mykje sukker at det ikkje fell inn under reglane for hovudnæringsmiddel, som brød er kategoriserte som.

– Det er ingen tvil om at brødet Subway bruker i dei varme sandwichane sine har eit sukkerinnhald på ti prosent av mjølinnhaldet i deigen, og dermed overskrid grensa på to prosent, heiter det i dommen.

Retten meiner derfor at brødet til Subway heller må reknast som konditorvarer.

Subway har over 38.000 utsalsstadar rundt om i verda, 47 av dei ligg i Noreg.

(©NPK)