utenriks

Dette er personar som skal vurderast som moglege sjukdomstilfelle, og som dermed blir omfatta av smittetiltaka, opplyser Folkhälsomyndigheten.

Statsepidemiolog Anders Tegnell seier at dei som bur med koronasmitta, bør halde seg heime for å minske faren for spreiing av viruset.

Ingen nye dødsfall er melde i Sverige det siste døgnet. Totalt har 5.893 personar døydd i tilknyting til pandemien. I alt er 93.615 stadfesta smitta.

(©NPK)