Putin ber Macron halde seg unna Kviterussland

Russlands prinsipielle ståstad er at alle forsøk på innblanding i indre forhold i ein suveren stat og ytre press mot legitime styresmakter, er uakseptabelt, heitte det i ei fråsegn frå Kreml seint onsdag kveld.

Kreml sende ut fråsegna etter at Putin same kveld hadde hatt ein telefonsamtale med Macron. Samtalen fann stad dagen etter at Macron hadde møtt den kviterussiske opposisjonspolitikaren Svetlana Tikhanovskaja i Vilnius i Litauen. Der lova Macron å hjelpe kviterussisk opposisjon.

President Aleksandr Lukasjenko hevdar å ha vunne valet 9. august med 80 prosent av stemmene. Opposisjonen anerkjenner ikkje resultatet og meiner valfusk ligg bak. Sidan valet har opposisjonen halde ei rekkje demonstrasjonar i landet.

Tikhanovskaja har òg møtt utanriksministrar frå EU-land, og dessutan Polen og Litauens leiarar. Onsdag sa Tysklands regjeringssjef Angela Merkel at ho snart vil møte Tikhanovskaja.

Førre månad møtte statsminister Erna Solberg Tikhanovskaja. Etter møtet sa Solberg at demonstrasjonane i Kviterussland er uttrykk for eit folkeopprør mot ein diktator som har sete lenge ved makta.

– Det er ikkje noko grunnlag i valresultatet for å seie at han har vorte legitimt valde. Det bør vere eit nytt val, sa Solberg til NTB.

