utenriks

Skuldinga vart sett fram etter at Navalnyj torsdag for første gong offentleg skulda Russlands president Vladimir Putin for å stå bak giftangrepet på han i august.

Talsmannen til Putin, Dmitrij Peskov, seier skuldinga mot presidenten er grunnlaus og uakseptabel. Samtidig hevdar han at Navalnyj samarbeider med den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA.

Leiaren for Dumaen, underhuset i den russiske nasjonalforsamlinga, kom med ei liknande fråsegn tidlegare same dag.

– Navalnyj jobbar for vestlege tryggingstenester, hevda Vjatsjeslav Volodin.

Volodin meiner Navalnyj burde takke Putin i staden for å skulde han for medverknad til attentat. Både presidenten og russiske legar bidrog til å redde Navalnyjs liv, hevdar Volodin.

(©NPK)