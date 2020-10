Rekordhøg arbeidsløyse i Brasil

utenriks

Arbeidsløysa på 13 millionar menneske er høgaste registrering sidan målingane byrja i 2012, og heile to prosentpoeng over same periode i fjor.

Den søramerikanske giganten med 212 millionar innbyggjarar er hardt ramma av koronaen, med nær 143.000 dødsfall – berre USA har høgare tal på døde globalt.

Presidenten i Brasil, Jair Bolsonaro, held fram med å angripe nedstengingstiltaka gjennomført av mange delstatar og lokale styresmakter.

Brasil er i kraftig resesjon og den brasilianske sentralbanken forventar at økonomien vil krympe med 5 prosent.

