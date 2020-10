40 prosent av planteartane på jorda er trua av utrydding, viser studie

utenriks

Nye og avanserte analyseteknikkar har sett forskarane i stand til å gi eit riktigare bilete av korleis det står til med hundrevis av artstypar og vekstområda deira. Og det er ikkje lysteleg lesing, kjem fram det av rapporten frå Royal Botanic Gardens (RBG) i Storbritannia.

Heile 210 forskarar frå 42 land har bidrege i arbeidet med rapporten.

Eit stort sprang

Dei oppdaterte tala viser at delen utryddingstrua plante- og soppartar har komme opp i 39,4 prosent, ein auke på heile 21 prosent frå ein tilsvarande studie i 2016.

Dei utsette artane omfattar 723 plantar som blir brukte til medisinske føremål. Dette er nedslåande nytt for alle dei som i stadig større grad spør etter naturmedisinar.

Forskarane meiner òg at det er for lett å oversjå plantar som er moglege kjelder for mat og energi. Rapporten listar opp 7.039 etande plantar, men opplyser at 90 prosent av inntaket i verda av næringsenergi kjem frå berre 15 plantesortar.

Einsidig kosthald

Rundt fire milliardar menneske, nesten halve befolkninga på jorda, har eit kosthald som berre baserer seg på ris, mais eller kveite.

– Årets rapport viser oss ei verd som i kampen mot grunnleggjande utfordringar som mattryggleik og klimaendringar, snur ryggen mot dei moglegheitene som ligg i plantar og sopp, seier forskingsdirektør ved RBG, Alexandre Antonelli.

Han meiner at for mange samfunn, i altfor lang tid, har vore einsidig avhengige av for få artar.

– I ei tid med eit stadig svekt biologisk mangfald lèt vi vere å nyttiggjere oss den skattekista som er tilgjengeleg. Generasjonen vår mistar ei stor moglegheit, seier Antonelli.

