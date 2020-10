utenriks

Meadows seier at han er optimistisk og trur at Trump blir frisk raskt.

New York Times hadde tidlegare fredag fått opplyst av to anonyme kjelder at symptoma til presidenten var milde. Symptoma vart skildra som forkjølingsliknande.

Presidenten skal ifølgje avisa ha verka slapp då han deltok på eit pengeinnsamlingsarrangement i New Jersey torsdag.

Trump kunngjorde fredag at han og kona Melania har testa positivt for covid-19.

