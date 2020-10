Dette har Donald Trump sagt om koronaviruset

utenriks

Fredag kunngjorde president Donald Trump på Twitter at han og kona Melania har testa positivt for covid-19.

Det skjer etter eit år der den amerikanske presidenten har spelt ned faren ved viruset, lagt skulda på Kina og fremja særeigne medisinske teoriar.

Her er nokre av dei mest oppsiktsvekkjande utsegnene til presidenten:

22. januar

– Vi har det fullstendig under kontroll. Det er éin person som er kommen inn frå Kina. Det kjem til å gå heilt fint.

7. februar

– Det er dødelegare enn sjølv den mest slitsame influensaen. Dette er dødelege greier.

(Sagt i eit intervju med Bob Woodward. Intervjuet vart ikkje offentleggjort før 9. september.)

26. februar

– Dette er ein influensa. Dette er som ein influensa.

27. februar

– Det kjem til å forsvinne. Ein dag, det er som eit mirakel … det kjem til å forsvinne.

6. mars

– Eg liker desse greiene. Eg forstår det verkeleg. Folk blir overraska over at eg forstår det … Kvar einaste éin av desse legane seier: «Korleis kan du vite så mykje om dette?» Kanskje eg har ei naturleg evne. Kanskje det er dette eg burde gjort i staden for å vere president.

(Donald Trump om forsking på behandlingsmetodar for covid-19)

11. mars

– Viruset er sjanselaust mot oss. Ingen nasjon er betre førebudd og meir motstandsdyktig enn USA.

14. mars

– Eg vil gi det ein 10-er.

(Donald Trump om si handtering av koronaviruset)

17. mars

– Eg har alltid visst at dette er på ordentleg. Dette er ein pandemi. Eg følte det var ein pandemi lenge før det vart kalla ein pandemi. Eg har alltid sett på det som veldig alvorleg.

22. mars

– Eg er litt opprørt over Kina, eg skal vere ærleg med dykk.

3. april

– Eg føler meg bra. Eg har berre ikkje lyst til å gjere … liksom sitje bak Resolute-pulten i det ovale kontor, den storarta Resolute-pulten, og ha på ansiktsmaske medan eg helser på presidentar, statsministrar, diktatorar, kongar, dronningar. Eg veit ikkje, eg ser det liksom ikkje for meg. Det gjer eg berre ikkje. Men eg vil kanskje ombestemme meg.

24. april

– Så ser eg desinfeksjonsmiddelet, som slår det ut på eitt minutt. Eitt minutt. Og finst det ein måte vi kan gjere noko slikt på, ved injisering inn, for nesten å reinse? Fordi, de forstår, det kjem ned i lungene og gjer eit enormt nummer med lungene, så det hadde vore interessant å sjekke det.

– Så, la oss seie at vi stråler kroppen med eit enormt …, om det er ultrafiolett eller berre eit veldig kraftig lys, og eg trur de sa at det ikkje har vore sjekka, men de kjem til å teste det. Og då sa eg, la oss at det fører lyset inn i kroppen, noko du kan gjere anten gjennom huda eller på ein annan måte.

30. april

– Eg synest Verdshelseorganisasjonen burde skamme seg, for dei oppfører seg som eit PR-byrå for Kina.

19. mai

– Når vi har mange tilfelle, ser eg ikkje på det som ein negativ ting. Eg ser på det på sett og vis som ein god ting, for det betyr at testinga vår er mykje betre. Det ser eg som ei ærevising, det er verkeleg ei ærevising.

28. juli

– Eg trur faktisk på det. Eg ville teke det. Som de veit, så tok eg det i ein fjortendagarsperiode. Og som de veit, er eg her. Eg trur faktisk at det verkar i dei tidlegare stadia.

(Donald Trump om legemiddelet hydroksyklorokin)

22. september

– Vi må stille til ansvar nasjonen som slapp denne pesta laus på verda: Kina, den kinesiske regjeringa … og Verdshelseorganisasjonen, som nærast blir kontrollert av Kina, erklærte feilaktig at det ikkje var noko bevis for smitte frå menneske til menneske.

2. oktober

«I kveld har @FLOTUS og eg testa positivt for covid-19. Vi vil starte på karantenen og betringsprosessen med ein gong. Vi vil komme gjennom dette SAMAN.»

(Donald Trump på Twitter. FLOTUS er Twitter-kontoen til førstedame Melania Trump.)

(©NPK)