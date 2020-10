EU-toppar vil ha tettare samarbeid mot koronapandemien

utenriks

– Målet er å hindre spreiing og styrkje samarbeidet og koordineringa mellom medlemslanda. Vi vil òg auke den felles innsatsen for vaksinar og sikre at alle medlemsstatar og samarbeidspartnarar får tilgang når ein vaksine er klar, seier EU-president Charles Michel på den avsluttande pressekonferansen.

Også leiaren i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, var oppteken av å halde smitten nede og unngå å hamne i ein situasjon lik den som oppstod i vår. Ho etterlyste betre samordning av risikovurdering og tiltak.

– Kort sagt handlar det om fargekodar. Kva tyder det at ein region er raud eller oransje eller grøn? Kva er dei felles reglane? Eg vil oppmode medlemslanda til å bli samde, slik at dette blir tydelegare, sa ho og viste til eit forslag frå kommisjonen tidlegare i haust.

Motstandsdyktig

Digital omstilling og styrking av den indre marknaden i EU var òg tema på siste møtedag. For sistnemnde var pandemien igjen relevant.

– Vi må bli meir motstandsdyktige og mindre avhengige enn det vi så smertefullt opplevde at vi var under covid-krisen, understreka Michel, men la til:

– Dette handlar ikkje om å reparere den indre marknaden, men sikre at han fungerer endå betre.

Von der Leyen peika på si side på at ein velfungerande fellesmarknad er av avgjerande økonomisk betydning.

– Handel utgjer rundt ein firedel av bruttonasjonalprodukt og står for 60 millionar arbeidsplassar.

Digitale investeringar

Ein viktig strategi for å sikre at økonomien til EU skal vere konkurransedyktig i framtida er digital omstilling. Saman med grøn omstilling er det sentralt i von der Leyens program for kommisjonen ho leier.

I tillegg til å leggje til rette for bruk av store datamengder som blir samla inn i næringslivet, og sørgje for regulering av kunstig intelligens, vil ho betre den digitale infrastrukturen i EU.

Det skal mellom anna skje med investeringar frå den enorme atterreisingspakken medlemslanda vart samde om i sommar. No blir det forhandla med EU-parlamentet om å få han vedteke, og dette vart det orientert om på toppmøtet.

– Det er usemje mellom medlemsstatane og parlamentet på visse område, men det er viktig for truverdet at vi kan starte å levere, sa Michel og la til at det er stor vilje til å få pakken på plass.

Brexit-samtale laurdag

Til sist fekk EU-leiarane ei oppdatering på forhandlingane mellom EU og Storbritannia. Den siste runden blir samtidig avslutta med toppmøtet, og laurdag skal von der Leyen ha eit videomøte med den britiske statsministeren, Boris Johnson.

– Vi skal summere opp situasjonen og sjå på tida vi har føre oss. Det er best med ein avtale, men ikkje utan omsyn til kostnaden, sa ho og la til at fiskeri og konkurransereglar framleis er vanskelege tema.

EU har sagt at ein avtale bør vêr på plass innan utgangen av oktober for at det skal vere mogleg å få han vedteken før nyttår. Då går overgangsperioden etter brexit ut. Johnson har sett ein frist til midt i månaden, når det igjen er duka for toppmøte i Brussel.

