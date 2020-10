utenriks

– Eg er glad for at Jill og eg har testa negativt for covid-19. Takk til alle som har vist bekymringa si. Eg håpar dette kan vere ei påminning: Ta på munnbind, hald avstand og vask hendene, skriv Biden på Twitter.

Jill er kona på presidentkandidaten.

President Donald Trump, som Biden møtte til debatt tidlegare denne veka, kunngjorde fredag at han og kona Melania har testa positivt for covid-19.

(©NPK)