Kraftig auke av koronasmitte i Tyskland

utenriks

Robert Koch-instituttet opplyser at 2.673 nye tilfelle vart registrerte fredag, det høgaste sidan slutten av april. Dessutan er åtte menneske døde, slik at det totale dødstalet er oppe i 9.503.

På det verste i mars og byrjinga av april vart 6.000 smitta registrerte per dag. Sidan det er restriksjonane gradvis letta.

No fryktar styresmaktene at det blir verre til hausten og vinteren når alle er meir innandørs. Det er òg frykt for at julefeiringa med sine tusenvis av julemarknader blir ramma.

(©NPK)