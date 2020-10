utenriks

– Det å gå i menneskemengder utan ansiktsmaske, var på ein måte ein invitasjon til at noko slikt skulle skje, seier Demokratanes leiar i Representanthuset til MSNBC.

At Trump og førstedame Melania har fått påvist koronasmitte, kallar Pelosi «trist», men ho gir samtidig uttrykk for håp om at det kan vere ein vekkjar for innbyggjarane i USA.

