Pence kan overta dersom Trump blir alvorleg sjuk

I den amerikanske grunnlova blir det beskrive korleis presidenten sjølv kan erklære seg ute av stand til å utføre pliktene sine.

Då må han skriftleg informere leiaren for Representanthuset og den som er valt til president pro tempore i Senatet. Sistnemnde er for tida republikanaren Chuck Grassley, medan demokraten Nancy Pelosi er leiar for Representanthuset.

I ein slik situasjon vil Pence vere fungerande president fram til Trump gir skriftleg beskjed om at han igjen kan overta presidentoppgåvene.

Grunnlova opnar òg for at visepresidenten og eit fleirtal av dei øvste ministrane kan erklære presidenten som ute av stand til å utføre oppgåvene sine. Denne moglegheita kan vere aktuell i ein situasjon der presidenten svært plutseleg vert sjuk.

Også i slike tilfelle er det visepresidenten som blir fungerande president, og dette gjeld òg dersom presidenten døyr. Dersom ikkje visepresidenten har høve til å overta, er det leiaren for Representanthuset som blir fungerande president.

