SOHR: 28 syriske jihadistar drepne i Nagorno-Karabakh

utenriks

Ifølgje SOHR har over 850 tyrkiskstøtta syriske opprørarar funne vegen til Nagorno-Karabakh, der dei kjempar saman med aserbajdsjanske styrkar.

Russland hevda tidlegare i veka at jihadistar frå Syria deltok i kampane, og det same gjer Frankrikes president Emmanuel Macron.

Ifølgje Macron tyder etterretningsinformasjon på at rundt 300 syriske opprørarar frå Aleppo-området i Syria har reist til Nagorno-Karabakh via Gaziantep i Tyrkia. Han skuldar Tyrkia for å ha lagt til rette for dette.

– Ei raud linje har vorte kryssa, noko som er uakseptabelt. Eg oppmodar alle Nato-partnarar til å stille seg opp mot denne åtferda frå eit Nato-medlem, sa Macron natt til fredag.

Verdssamfunnet anerkjenner Nagorno-Karabakh som ein del av Aserbajdsjan, men enklaven og eit større område rundt har vore kontrollert av armenske separatistar sidan Sovjetunionens fall.

(©NPK)