Elbilprodusenten melder at selskapet leverte 139.000 SUV-ar og sedanar frå juli til september, opp frå 97.000 i same periode i 2019.

Auken slår forventningane til analytikarane, og det ligg no an til at Tesla kan notere overskot for femte kvartal på rad, når kvartalsrapporten blir lagt fram seinare i oktober.

