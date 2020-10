Taktskifte på fullspekka EU-toppmøte

utenriks

Som venta var det dei utanrikspolitiske spørsmåla som vart mest krevjande då leiarane i dei 27 EU-landa kom til Brussel denne veka. Møtet var knapt byrja før president Charles Michel stokka om på dagsordenen og gjekk rett på den vanskelegaste saka: forholdet til Tyrkia.

Vil prøve dialog først

Det verkar òg som eit strategisk val. Dersom dei kom til semje der, var sjansen òg betydeleg betre for å komme i mål i spørsmålet om sanksjonar mot Kviterussland. Der hadde Kypros sett seg på bakbeina og nekta å bli med på sanksjonar før EU hadde skjerpa tonen overfor tyrkarane.

Det vart òg det viktigaste resultatet på første møtedag. Leiarane bad igjen Tyrkia stanse leiteboringa etter gass i havområde Hellas og Kypros reknar som si økonomiske sone.

– Vi forventar at dei stansar dei einsidige og ulovlege handlingane sine. Det er ein føresetnad for eit positivt samarbeid på sikt, sa leiaren i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, og gjentok at alle dei 27 EU-landa støttar opp om Hellas og Tyrkia.

– Vi er innstilte på å involvere oss med Tyrkia på ein positiv måte, dersom dei gjer det same, la Michel til.

Riset bak spegelen er at EU vil bruke «alle instrument dei har til disposisjon» dersom dei ikkje når fram med dialog. Det fall tyrkarane tungt for brystet.

– Det er lite konstruktivt å halde fram ein språkbruk om sanksjonar: EU må forstå at dei ikkje kjem nokon veg på den måten, lydde reaksjonen frå det tyrkiske EU-departementet.

Endeleg ja til sanksjonar

Med semje om handteringa av Tyrkia, var det endeleg duka for sanksjonar mot Kviterussland. Det er over ein månad sidan utanriksministrane i EU-landa i prinsippet vart samde om dette. Med Kypros tilbake i folden, var det endeleg mogleg å oppnå den påkravde samrøystes semja.

– Den politiske avgjerda er teken. Fredag startar vi den skriftlege prosedyren for å innføre sanksjonane, kunngjorde EU-presidenten på ein pressekonferanse natt til fredag. Dermed blir det innført sanksjonar mot 40 tenestemenn som truleg har medverka til valfusk i august eller den hardhendte handsaminga av demonstrasjonane etter det omstridde valet.

– Dette var viktig, men også langt på overtid, seier Tysklands statsminister Angela Merkel etter toppmøtet. Til veka skal ho møte den kviterussiske opposisjonsleiaren Svetlana Tikhanovskaja, som for tida lever i eksil i Litauen.

Kviterussarane har på si side varsla at dei vil svare med «motsanksjonar».

Toppmøtedeltakarane var òg innom konflikten i Nagorno-Karabakh og forgiftinga av den russiske regimekritikaren Aleksej Navalnyj før dei fekk seg ei kort natt med søvn.

Korona og fellesmarknaden

På andre og siste dag av møtet vart blikket vendt innover, og koronakrisa var eitt av temaa. Dei to presidentane mante til meir samarbeid og betre samordning.

– Målet er å hindre spreiing og styrkje samarbeid mellom medlemslanda. Vi vil òg auke den felles innsatsen for vaksinar og sikre at alle medlemsstatar og samarbeidspartnarar får tilgang når ein vaksine er klar, sa Michel på den avsluttande pressekonferansen.

I tillegg tok toppmøtet opp industripolitikk, digital omstilling og styrking av den indre marknaden.

– Vi må bli meir motstandsdyktige og mindre avhengige enn det vi så smertefullt opplevde at vi var under covid-krisen, understreka Michel.

Von der Leyen minte om at ein velfungerande fellesmarknad er av avgjerande økonomisk betydning og står for rundt ein firedel av bruttonasjonalprodukt og 60 millionar arbeidsplassar.

Brexit-samtale laurdag

Heilt på tampen fekk EU-leiarane ei oppdatering om forhandlingane mellom EU og Storbritannia. Den siste runden blir samtidig avslutta med toppmøtet, og laurdag skal von der Leyen ha eit videomøte med den britiske statsministeren Boris Johnson.

– Vi skal summere opp situasjonen og sjå på tida vi har føre oss. Det er best med ein avtale, men ikkje utan omsyn til kostnaden, sa ho og la til at fiskeri og konkurransereglar framleis er vanskelege tema.

– Forhandlingane går no inn i ein avgjerande fase, og dei næraste dagane vil vise om vi kjem nokon veg eller ikkje, understreka Merkel etter toppmøtet

EU har sagt at ein avtale bør vere på plass innan utgangen av oktober for at det skal vere mogleg å få den vedteken før nyttår. Då går overgangsperioden etter brexit ut. Johnson har sett ein frist til midt i månaden, når det igjen er duka for toppmøte i Brussel.

