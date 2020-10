Trump går i karantene i Det kvite hus

utenriks

– Vi startar med ein gong på karantenen vår og prosessen med å bli friske. Vi skal SAMAN komme oss gjennom dette, tvitrar presidenten.

Trumps lege opplyser at presidenten vil halde fram med å utføre arbeidsoppgåvene sine og at paret vil gå i karantene i Det kvite hus.

– Presidenten og førstedama er begge i god form nett no, og dei planlegg å vere heime i Det kvite hus under rekonvalesensen, skriv legen Sean Conley i ei fråsegn natt til fredag lokal tid.

I risikogruppa

Få timar tidlegare vart det kjende at Trump hadde gått i karantene medan han venta på koronatestresultat. Hans nære rådgivar Hope Hicks (31) testa positivt for koronaviruset tidlegare torsdag.

Ho drog saman med Trump til eit valmøte i Duluth i Minnesota onsdag. Hicks var òg saman med presidenten til den første presidentdebatten tysdag.

Donald Trump er 74 år gammal, ein alder som plasserer han i risikogruppa for å utvikle komplikasjonar som følgje av viruset. At han er overvektig, bidreg òg til å auke risikoen.

Nyheitsbyrået AP skriv at Trumps koronasmitte er den mest alvorlege kjende helsesituasjonen for ein sitjande amerikansk president i nyare historie.

Aksjemarknadene reagerte negativt på nyheita om at Trump er smitta. I den såkalla førhandelen i New York fall dei viktigaste aksjeindeksane nesten 2 prosent.

– Eg ønskjer Donald Trump og alle som er smitta av korona, god betring! Vi står midt i ein pandemi, og dette er eit døme på kor smittsamt viruset er. Det er derfor vi har innført smittevern, skriv statsminister Erna Solberg i ein SMS til VG.

Valkamptur avlyst

Ein valkamptur til Florida fredag er no avlyst. Trump skulle etter planen ha delteke på eit valkamparrangement i byen Sanford.

Presidenten planlegg fredag framleis å gjennomføre eit telefonmøte om støtte til eldre menneske som er sårbare for koronasmitte.

Før Trump hadde fått testresultatet, stilte han torsdag opp i eit telefonintervju med Fox News.

– Eg veit ikkje om vi må i karantene eller om vi er smitta. Eg tok berre ein test, og så får vi sjå kva som skjer, sa Trump då, og la til at resultatet kunne bli klart anten seint torsdag kveld eller fredag morgon.

Han stadfesta òg at han og Melania er mykje saman med Hope Hicks. I den siste veka skal ho mellom anna ha floge saman med Trump i helikopter, der passasjerane sit høvevis tett.

Over 200.000 døde

USA er hardt ramma av koronapandemien, og over 210.000 koronasmitta amerikanarar har så langt døydd. Over 7,4 millionar menneske i USA har fått påvist smitte.

Trump har ei rekkje gonger tona ned risikoen som pandemien utgjer. Sjølv om smitten framleis spreier seg ei rekkje stader i landet, meiner han USA er forbi den verste fasen.

I valkampen har han gjennomført ei rekkje folkemøte som har vorte kritiserte for manglande smitteverntiltak. Sjølv lèt Trump vanlegvis vere å bruke munnbind, og han latterleggjorde Joe Biden for bruken hans av munnbind då dei to møttest til debatt tidlegare denne veka.

Innførte hurtigtesting

Under koronapandemien har fleire politiske toppleiarar vorte smitta, og Storbritannias statsminister Boris Johnson vart alvorleg sjuk. Han låg tre dagar på intensivavdeling på sjukehus.

Også Brasils president Jair Bolsonaro har vore smitta, og Italias tidlegare statsminister Silvio Berlusconi sa han gjekk gjennom eit helvete då han vart smitta og alvorleg sjuk.

I USA har det vore fleire episodar der personar har fått påvist smitte etter å ha vore i nærleiken av Trump eller medlemmer av regjeringa hans. I Det kvite hus vart det i april innført ein praksis med hurtigtesting av alle som var nær presidenten.

Dersom Trump skulle bli alvorleg sjuk, er det visepresident Mike Pence som mellombels blir fungerande president. Pence skriv på Twitter at han og kona Karen ber for at Trump og Melania raskt må bli friske igjen.