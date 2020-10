Tyrkia meiner EU-truslar om sanksjonar er «lite konstruktive»

utenriks

– Det er lite konstruktivt å halde fram ein språkbruk om sanksjonar: EU må forstå at dei ikkje kjem nokon veg på den måten, heiter det i ei fråsegn frå det tyrkiske EU-departementet.

Det anstrengde forholdet til Tyrkia tok opp det meste av den første dagen av EU-toppmøtet som går føre seg i Brussel. Unionen er opprørt over tyrkisk leiting etter gass i farvatn Hellas og Kypros reknar som sine.

Kypros og Austerrike er blant dei som ivrar mest for sanksjonar, men dei 27 landa vart førebels samde om å prøve dialog først.

Moglegheita for å innføre tiltak mot Tyrkia er riset bak spegelen dersom diplomatiske forsøk ikkje fører fram. I så fall vil EU bruke «alle tilgjengelege instrument» for å verne interessene sine. EU-leiarane vil sjå an utviklinga i forholdet til naboen i søraust i desember.

