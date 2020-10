Tysk gjenforeining har gått rimeleg bra

utenriks

Inntekt per capita i det tidlegare DDR har komme opp i 79,1 prosent av resten av landet, ifølgje ein ny rapport frå regjeringa. Då gjenforeininga fann stad 3. oktober 1990, var talet 37 prosent.

– Nokon ting har teke lengre tid enn vi tenkte oss. Men på mange område kan vi seie at jobben er gjort, seier Marco Wanderwitz, som er kommissæren til regjeringa for dei austlege delstatane.

Inntektsgapet har òg vorte mykje mindre. I 2018 var gjennomsnittsinntekta i aust 88,3 prosent av vest, delvis takka vere eit veksande nettverk av små og mellomstore teknologibedrifter i aust, ifølgje rapporten.

Men gapet er der framleis, også på grunn av lågare befolkningstettleik i aust, der det er større, spreidde folkesette landlege område, og der byane er mindre utvikla.

Ein annan grunn er at økonomien i aust er meir såkalla småskala. Det vil seie at det manglar konsernhovudkvarter og store bedrifter.

Lågare arbeidsløyse

Arbeidsløysa i det tidlegare DDR var på over 15 prosent i 2005, men har no falle til under 10 prosent og så lågt som 6 prosent i enkelte område, mot 4 prosent i nokre område i Sør-Tyskland.

Utviklinga kjem delvis av at eldre generasjonar har pensjonert seg og ikkje lenger blir rekna som arbeidsledige, blir det antyda i rapporten.

På nokre område gjer aust det betre enn vest. Kvinner i det tidlegare DDR er i større grad sysselsette (74 prosent mot 68 prosent i vest), noko som i stor grad kjem av betre barnehagedekning, som er arv frå DDR.

Mindre tillit til demokrati

Trass i desse forbetringane er nokre indikatorar dårlegare enn i vest. I vest seier 91 prosent at demokrati er det beste politiske systemet, men i aust er det berre 78 prosent som meiner det same.

Det er òg forskjellar mellom aust og vest når det gjeld syn på utlendingar, påpeikar Wanderwitz. Bortsett frå i Berlin er det i dei austlege delstatane at oppslutninga om ytre høgre er størst i Tyskland.

I nokre område er det rundt 20 prosent som stemmer på det innvandringsfiendtlege Alternativ for Tyskland (AfD), og det er òg i aust at det har vore flest demonstrasjonar mot innvandrarar og angrep på asylmottak.

(©NPK)