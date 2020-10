utenriks

Møtet skal dei halde16. november, viser ein oppdatert møtekalender som vart lagt fram fredag.

Dermed blir det ein hektisk møtehaust for leiarane som er i Brussel denne veka for eit ekstraordinært toppmøte. Om berre to veker blir den neste samlinga i EU-hovudstaden halden. Til liks med eit planlagt møte i desember er dette ein del av den ordinære møteplanen for leiarane i dei 27 medlemslanda.

(©NPK)