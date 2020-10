utenriks

I ein twittermelding skriv WHO-sjefen at han ønskjer paret «full og rask betring».

Den amerikanske presidenten kunngjorde tidlegare fredag at han og kona Melania har testa positivt for covid-19.

Trump har starta ein prosess for å trekkje USA ut av WHO. Han har skulda FN-organisasjonen for å ha for tette band til Kina, og for å ha mislukkast i handteringa av koronapandemien.

(©NPK)